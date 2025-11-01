◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間1日、ロジャース・センター)ワールドシリーズ第6戦。6回にファンがグラウンドに乱入するハプニングが起こりました。試合はドジャースが2点リードで迎えた6回裏、山本由伸投手が先頭をショートゴロとすると、ファンがグラウンドに突如乱入します。場内は騒然としこれにより一時試合は中断に、山本投手も困惑した表情を見せました。すると山本投手は続くネーサン・ル