◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（11月1日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）巨人の阿部慎之助監督が若手内野陣を相手にノック。頭上を抜けそうなライナーを門脇誠選手が持ち前のジャンプ力でキャッチする場面があり、観客からはどよめきと拍手が起こりました。門脇選手は去年8月12日の阪神戦で、森下翔太選手の強烈な打球をタイミングを合わせて海老反りしながら、ジャンピングキャッチ。「ももクロより海老反りしてる」などと