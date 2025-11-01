「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）山本由伸投手が負けられない大一番で６回１失点の好投。リードを守ってリリーフ陣にバトンをつないだ。直後のベンチではブレイク・スネル投手と熱いハグをかわした。６回５安打１失点でしっかりとゲームを作った山本。直後、ベンチで感動的な光景があった。第５戦で打ち込まれてしまったスネルが笑みを浮かべて近寄り、山本とハグをかわした。