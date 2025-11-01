“俺たちのタカキ”がやってくれた！「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第2試合に出場したセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が南2局に役満・四暗刻を成就。チームとしては2019-20シーズンの魚谷侑未（連盟）以来、実に6シーズンぶりとなる快挙に、ファンは「マッスル！」「これはヘラクレス」と歓喜した。【映像】タカキがやった！浅井堂岐の覚悟が生んだ役満・四暗刻の瞬間狙って仕留めた役満だ。南2局、浅井は9