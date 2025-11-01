ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」が１日、放送され、高市早苗首相とトランプ大統領の日米会談などを特集した。原子力空母ジョージ・ワシントンの上で、高市氏が跳びはねるように小躍りしながら、右腕を突き上げたことに、「跳びはねなくても」「はしゃぎすぎ」などと批判の声があがっていることに、元日本テレビ解説委員で政治ジャーナリストの青山和弘氏は「野党側とかは、そういうところを批判してるん