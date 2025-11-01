「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、６回１失点の好投。ポストシーズン３連勝の権利を手に降板し、先発としての役割を十二分に果たした。初回、先頭のスプリンガーを遊ゴロに仕留め、続くルークスを平凡な三ゴロに打ち取ったかに思われた。だが三塁・マンシーが痛恨の後逸。思わぬ形で走者を出してゲレーロＪｒ．を迎えた。