■MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース−ブルージェイズ（日本時間1日トロント、ロジャース・センター）ドジャースの山本由伸（27）がワールドシリーズ（WS）第6戦に先発登板し、6回96球を投げて、被安打5、奪三振6、四死球1、失点1（自責点1）の快投。チームは3回にW.スミス（30）が先制打、M.ベッツ（33）にもタイムリーが飛び出し2点をリードしている。連覇を狙うドジャースは2勝3敗と崖っぷち。負けられない大一番でプレ