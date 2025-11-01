1日午前11時17分ごろ、熊本県、大分県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は大分県西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、熊本県の南小国町、熊本小国町、熊本高森町、それに大津町、大分県の日田市と九重町です。【各地の震度詳細】■震度1□熊