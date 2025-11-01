犬が『秋バテ』になると出やすい症状3つ 1.食欲不振 犬が秋バテで体調を崩したとき、食欲に変化があらわれることは少なくありません。 特に、食欲が低下してしまい、普段は完食しているご飯を残したり食いつきが悪くなったりする様子が見られます。 夏の暑さで消化機能が低下してしまい、それが回復しきっていないこともありますし、急に涼しくなったことで体がついていけずに自律神経が乱れてしまうことが要因となります。