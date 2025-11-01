柏レイソルは11月１日、ルヴァンカップの決勝戦でサンフレッチェ広島と対戦。試合前にスターティングメンバーが発表された。柏の先発11人は以下のとおり。GK 25小島亨介DF 32山之内佑成DF 42原田亘DF ４古賀太陽DF ２三丸拡MF 39中川敦瑛MF 28戸嶋祥郎MF 14小屋松知哉MF 20瀬川祐輔FW ８小泉佳穂FW 18垣田裕暉 控えメンバー）GK 29永井堅梧DF 13犬飼智也DF 26杉岡大暉DF ３ジエゴDF 88馬場晴也MF 19仲間隼斗MF 21小西