けさ7時前、山形県南陽市の職員が2人でクマの早朝警戒していたところ、突然出て来たクマに襲われ、1人が手にケガをしました。 【写真を見る】骨が皮膚を突き破るほどの衝撃で襲われた南陽市職員がクマ警戒中にクマに襲われるケガは右手開放骨折の重傷と判明（山形） ケガをしたのは58歳の男性職員で、病院に運ばれたものの、右手開放骨折の大ケガをしたことがわかりました。 市によりますと、南陽市長岡周辺のクマの目撃情