俳優の草刈正雄（73）の次女で俳優の草刈麻有（32）が30日、Instagramを更新。姉でモデルの紅蘭（36）が、現金一括で購入した邸宅で、めいっ子とともに料理する動画を公開した。【映像】紅蘭、現金一括購入した邸宅を公開2024年8月、紅蘭はInstagramで、高台にある100坪以上の土地と自宅を現金一括で購入したことを報告。以降、父や友人らを招いてホームパーティーをする様子や、リビングの大きな窓から夕陽が差し込む動画を公