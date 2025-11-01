きょう1日 (土) は、前線を伴った低気圧が東北から北海道付近を進み、北日本では大荒れの天気となっています。きょう夕方には次第に雨は止む見込みですが、すでに24時間で150mm以上の雨が降っている地域もあります。土砂災害や暴風、高潮などに警戒してください。あす2日 (日) も、北日本では別の低気圧の影響で雨が降る見込みです。きょうからあすにかけて、山陰〜北陸でも雨が降る見込みです。その他の地域は概ね晴れますが、所