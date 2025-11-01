マクネアリー郡の裁判所にあった事務所でリラックスするビュフォード・パッサー保安官＝１９６８年９月２６日/Jack Corn/The Tennessean/USA Today Network/Imagn Images （CNN）デニス・ハスコック氏（75）は、保安官ビュフォード・パッサーの伝説を一瞬たりとも信じたことはなかったという。ハスコック氏が生まれてからずっと暮らしてきたテネシー州南西部のマクネアリー郡では、多くの人々がパッサーを地元の英雄としてたたえて