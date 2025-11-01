DeNAは1日、2026年度のコーチングスタッフを発表した。▼ 2026年度コーチングスタッフ監督：相川亮二一軍ベンチコーチ：迮岡賢二郎一軍打撃戦術コーチ：中井大介一軍打撃育成コーチ：大村巌一軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ：藤田一也一軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ：河田雄祐一軍チーフ投手戦術・育成コーチ：小杉陽太二軍監督：村田修一二軍ベンチコーチ：田中浩康二軍内野守備走塁戦術・育成兼ベー