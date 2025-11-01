現地時間10月31日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフ（G1・芝1600m）は、O.マーフィー騎乗の伏兵バランティナ（牝2・D.オブライエン）が内々から鮮やかな差し切りを決めた。2着にパシフィックミッション（牝2・A.ボールディング）、3着にグラウンドサポート（牝2・K.ダンナー）が入った。勝ちタイムは1:35.07（良）。レースでは日本から参戦したスウィッチインラヴが前半4