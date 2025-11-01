ヒロミ、愛車の“断捨離”宣言に共感の声タレントのヒロミさんが、自身の公式YouTubeチャンネル「Hiromi factory チャンネル」を更新。長年所有してきた愛車を“断捨離”する決意を語りました。動画内では、ヒロミさんが所有する数々の名車が登場。思い入れのある車両を手放すという姿勢に、多くの注目が集まっています。ヒロミさんクルマを売りまくって断捨離か？（Photo：時事通信フォト 画像はオリジナルＤＩＹメニューを発