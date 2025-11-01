◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）＝１１月１日、美浦トレセンブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は坂路で６１秒８―１４秒３。馬なりのままだったがスピード感ある走りで、宮田敬介調教師も「ハッキングから弾んでいたし、体調よく、ここまでいい感じでこれたと思います」と納得の表情だった。新潟記念は暑さもあって調整に苦労したが、宮田調教