ＤｅＮＡは１日、来季の監督、コーチ陣の組閣を発表した。相川新体制１年目となる来季は中井大介１軍打撃戦術コーチ、藤田一也１軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチが２軍から１軍に昇格した。組閣は以下の通り。監督相川亮二１軍ベンチコーチ迮岡賢二郎１軍打撃戦術コーチ中井大介１軍打撃育成コーチ大村巌１軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ藤田一也１軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ