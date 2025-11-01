◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ワールドシリーズ第６戦は３１日（日本時間１日）、トロントで第６戦が行われ、ブルージェイズのＶ・ゲレロ内野手が６回２死から左翼線二塁打を放った。これが今ポストシーズン（ＰＳ）で２８本目の安打となり、単一ＰＳ最多記録の２０年アロザレーナ（レイズ）の２９安打に「あと１」と迫った