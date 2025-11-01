１日、「神舟２１号」と「天和」のドッキングのイメージ。（北京航天飛行制御センターのモニター映像、北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京11月1日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は、10月31日深夜に打ち上げられた有人宇宙船「神舟21号」が1日午前3時22分（日本時間同午前4時22分）、宇宙ステーションのコアモジュール「天和」の前方ポートとのドッキングに成功したと発表した。打ち上げからドッキングまでの所要時間は約