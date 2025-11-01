DeNAは1日、来季コーチングスタッフを発表した。概要は以下の通り。【1軍】・監督81相川亮二・1軍ベンチコーチ72迮岡賢二郎・1軍打撃戦術コーチ89中井大介・1軍打撃育成コーチ90大村巌・1軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ73藤田一也・1軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ74河田雄祐・1軍チーフ投手戦術・育成コーチ94小杉陽太【2軍】・監督75村田修一