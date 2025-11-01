◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ モンペリエは現地時間31日に女子シングルスの8強がそろいました。張本美和選手は、開催国フランスのバルデ選手との2回戦。2ゲームを連取して王手をかけます、2ゲームを奪われ、フルゲームへ。完全アウェーの中、最終第5ゲームを取11-4で奪い、辛くも準々決勝進出となりました。カットマンの橋本帆乃香選手は、1回戦で大藤沙月