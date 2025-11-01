フリーアナウンサーの森本晴香（36）が1日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。「産前最後の生放送でした！この後里帰りします！…とご報告してから24時間と経たない内にBaby爆誕しました。笑」と報告。「無事深夜に故郷の広島に着き寝ていたところ、突然の破水からの、朝に出産」と慌ただしい出産となったことを明かした。「まさか産休0日で産まれてくるせっかちさんだったとはそれでも、私がお仕事