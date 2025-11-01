お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（49）が31日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。新婚生活について語った。今年6月に一般女性との結婚を発表した小峠。「くりぃむしちゅー」有田哲平から新婚生活の話を「聞きたかった」と話題を振られる場面があった。「良いもんです」と照れつつ「同棲とかも今までなかった」と回顧。いきなり同棲で新婚生活を始めることに抵抗はなかったのかと聞か