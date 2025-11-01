近年、株式市場や暗号資産、不動産市場の好調を背景に、FIRE（経済的自立による早期退職）を選択する人が増えています。一方、思い描いた理想とかけ離れた現実に直面し、生活の維持に苦しむケースも少なくありません。55歳で資産1億円を達成し、念願のFIREを果たした福山隼人さん（仮名・57歳）の事例をもとに、FIREの裏に潜む「思わぬ落とし穴」をみていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。「資産を蓄えて早期退職」に潜む落と