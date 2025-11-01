わが子が学校生活に息苦しさを感じ、将来に絶望している……。そんな声を聞いたら、胸を締めつけられる思いになるのではないでしょうか。今回の投稿者さんの娘さんは高校1年生。集団生活に馴染めないようです。『娘は小中と学校を楽しめず、高校はきっと楽しいだろう！と希望を持って受験を頑張りました。しかし現実はまったく楽しくなく、息苦しくてたまらないそうです。自分が学校や集団生活が苦手なのだと気付き、これからの