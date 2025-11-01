「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）六回裏、ブルージェイズの攻撃中にファンがグラウンドに乱入。敵地はブーイングに包まれた。リズムが乱れてピンチを招くも鮮やかに切り抜けた。山本がスプリンガーを遊ゴロに打ち取った直後だった。左中間フェンスを乗り越えてグラウンドに侵入。米国国旗を持ってフラフラと外野フィールドに入り、大勢のセキュリティーに捕らえられた。