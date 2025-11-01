全国各地で課題とされている日本人と増え続ける外国人との共生。関係が悪化し社会問題化する地域もあり、今年は参院選でも「外国人政策」が争点の一つとなり、「日本人ファースト」を訴える参政党が躍進。高市早苗総理による新政権も、外国人政策を主要課題の一つにしている。その中で、東京・江戸川区は人口の約7.4％を外国人が占めている。さらにインド人は8096人で、これは全国の自治体で最多だ。【映像】江戸川区で楽しげに