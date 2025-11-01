クマによる人的被害が全国で相次いでいることを受けて、秋の紅葉シーズンを前に警視庁は、東京・あきる野市で注意を呼びかけました。警視庁五日市署 山岳救助隊員「今クマも出てるので十分注意して。鈴とか大丈夫ですか?」秋の紅葉シーズンを控え、警視庁はきょう（1日）、東京・あきる野市のJR武蔵五日市駅前で登山客らにクマとの遭遇に関する注意などを呼びかけました。警視庁によりますと、10月29日の午後5時ごろ、あきる