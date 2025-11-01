僕は原稿を書いて入稿するのが早いらしい。大抵の人は〆切ぎりぎりで仕上げるか、何度も催促されるか、中にはトンズラして逃げてしまう筆者もいるという。書くのがそんなにつらいのなら最初から引き受けなければいいのにと思うのですが、よほどマゾがお好きなんですかね。僕は催促されるのがイヤだから、原稿の〆切前に書いて、編集部に送ります。依頼されたその日に書いて送ることもあります。編集者泣かせの反対の編集者喜ば