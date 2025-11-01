【全5回の第2回】破天荒なロックンローラー・内田裕也が見せた、意外な“礼儀正しさ”と“シャイな素顔”――。昭和7年生まれの作家・五木寛之さんは、戦前・戦中・戦後を通して「昭和百年」の大半を生き抜いてきた人物だ。そんな五木さんが語る、音楽と人間の記憶には、“昭和の息づかい”が詰まっている。最新刊『昭和の夢は夜ひらく』（新潮新書）から5回に分けて紹介する本企画、第2回は、ロックと青春が交差する昭和