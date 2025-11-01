55人が交際平成の初めごろまでは、独り者がいると近所や職場の“お節介焼き”が強引に出会いの場をつくってくれることも珍しくなかった。ところが最近では、お節介がハラスメント扱いされたりする。いきおい、婚姻数は年々減り、少子化にもつながっているのはご承知の通り。【写真を見る】「告白するタイミング」がわかる!?驚きの機能を搭載したマッチングアプリ「Aill goen」そんな非婚化を解消しようというわけか、三菱UFJ