阪神高速道路の大阪市内一部区間は、ある特別な理由から高架ではなく、一般道と並んで地上にある。“NDY”こと、タレントの河合郁人と福井治人アナウンサーのコンビが解明しきれなかったこの謎を、“朝ドラ”ことNHK連続テレビ小説シリーズに多々出演してきたあの俳優が、なんと超スピードで解き明かした！ 【TVer限定映像】卒業したあの独身アナウンサーを心配する河合郁人＆福井治人アナ「1人で過ごす