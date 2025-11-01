女子SP演技する千葉百音＝サスカトゥーン（共同）【サスカトゥーン（カナダ）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第3戦、スケートカナダは10月31日、カナダのサスカトゥーンで開幕し、女子ショートプログラム（SP）は昨季世界選手権3位で今シーズンGP初戦の千葉百音（木下グループ）が72.29点で首位に立った。17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）はトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）で転倒して66.55点で4