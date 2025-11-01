【クアラルンプール＝樋口貴仁】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）や日米中など計１９か国による拡大ＡＳＥＡＮ国防相会議が１日午前、マレーシアの首都クアラルンプールで始まった。日本からは小泉防衛相が参加し、会議では覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、地域の安全保障を巡って協議する見通しだ。同会議は、南シナ海など地域の安保上の課題や防衛協力・交流について話し合う枠組みで、２０１０年から行われている。