焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」は、2025年11月1日から12月31日にかけて「すたみな太郎PREMIUM BUFFET」17店舗で『うれしい冬のトリプルチャンス！』として3つの特別企画を実施します。大人も子どもも嬉しい3つの企画11月から12月にかけ、お得でワクワクするようなキャンペーンが実施されます。・和牛1皿プレゼント11月1日から16日までのディナー時間帯限定で、1グループ4人ごとに『和牛カルビ1