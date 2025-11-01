認知症の方の言語パターンには、表面的な言葉以上に深い感情やメッセージが込められていることがあります。「どうしたらいいのかわからない」といった不安や混乱を表す表現は、認知機能の低下に対する困惑を示しており、共感的に受け止めることが重要です。また、論理的な説明や訂正よりも感情的な共感と受容が効果的であり、静かで落ち着いた環境での会話やアイコンタクトを保つことが、信頼関係の構築につながります