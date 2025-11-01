クマ対策で自衛隊が派遣される方針ですが、抜本的な対策になるのでしょうか？クマの繁殖力を踏まえて、頭数と分布域のデータを見ると驚きの事実が判明しました。頭数が年間平均約14.3％も増えている県、生息域が全国で最も拡大している地域はどこか、見ていきましょう。（トライズ代表三木雄信）クマ対策で自衛隊が動き出すも抜本的な駆除につながるのか？10月28日、小泉進次郎防衛相と秋田県の鈴木健太知事が面会し、クマ対策