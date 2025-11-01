三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営について解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第35回では資金調達の2つの手法について解説する。「給料4割カット」宣言に従業員はショックTシャツ専門店「T-BOX」の出店計画について意見が合わず、主人公・花岡拳の会社を離れた幹部・日高功。ほかの幹部メンバーが日高の家を訪れるも、あいにくの不在。そこ