2025年10月29日、台湾メディア・中時新聞網は、日本を訪れる台湾人観光客の間でホテルチェーン「東横イン」の人気が高いことを報じた。記事は、あるネットユーザーがこのほど台湾のネット掲示板PTTに「一体東横インにはどんな魅力があるのだろうか」と書き込んだことを紹介。このユーザーは東横インについて部屋の空間が非常に狭く、スーツケースを開けるのさえ困難なため、一部の旅行客から敬遠されることもあると述べた上で「し