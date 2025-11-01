MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）が1日放送され、大腸がんの治療のため休演しているパーソナリティーのタレントの浜村淳（90）の現状について番組内で報告があった。番組冒頭、フリーアナウンサーの森たけしが「本日も浜村さん、お休みということで、まさかこんな大役を3回も務めるとは夢にも思っておりませんでした」と3週連続で代役を務めることを報告。「もう半泣き状態ですよ、ほんとに。大丈夫かなと」