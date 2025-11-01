【サスカトゥーン（カナダ）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第3戦、スケートカナダは10月31日、カナダのサスカトゥーンで行われ、女子ショートプログラム（SP）で千葉百音（木下グループ）が首位に立った。中井亜美（TOKIOインカラミ）は4位発進。