華麗な転身だ。お笑い芸人のピスタチオ伊地知が10月31日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、現在の収入を明かした。【映像】見た目も別人になったピスタチオ伊地知この日は、数多あるパチンコ・パチスロYouTubeチャンネルを深堀りした。登録者数とオリジナリティの2軸で分布図として可視化し、その解説を伊地知とパチンコYouTuberの日直島田が担当。レギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎が「島田さんは分かるけど、