気象台は、午前10時56分に、洪水警報を釧路市音別に発表しました。また大雨警報（浸水害）を白糠町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・釧路市音別に発表 1日10:56時点釧路地方では、1日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、1日夜遅くまで暴風や高波に、1日夕方まで高潮に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□暴風警報1日夜遅くにかけて警