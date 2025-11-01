サッカーJリーグYBCルヴァンカップの決勝の前日会見が10月31日に行われ、サンフレッチェ広島の”期待の若手”中村草太選手が意気込みを語りました。中村選手は明治大学時代、2023年度全日本大学サッカー選手権大会で優勝し、MVPを獲得。今シーズンから広島に新加入しました。するとJ1リーグデビュー戦でゴールを飾り、今季ここまで29試合に出場し、5得点を記録しています。大一番に強い中村選手は、「結構楽しみですし、決勝という