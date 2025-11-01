Xで人気沸騰中の人間まおが描く新機軸「癒し系ざまあコミック」！ある雨の日、謎のハムスター「はむまる」を拾ったOL・たま子は、後輩・れいかの指導係。ところが、れいかは仕事中もSNSに夢中で、ミスを連発。軽く注意しようと呼び出したが、聞いてもらえず――。【PROFILE】人間まお‘18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫画ブログが大