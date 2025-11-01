筆者の話です。高校卒業後に就職した私は、自分で貯金をして免許を取ろうと考えていました。ところが親から「弟に出したから、あなたにも援助する」と声をかけられ、姉弟を同じように扱おうとするその思いに、親の愛情を感じた出来事です。 社会人になった自分と弟の違い 高校を卒業した私は、地元の会社に就職。最短一日で取れる原付免許だけ友人と一緒に取得し、毎日の通勤に使っていたので、普通自動車免許がないという不便