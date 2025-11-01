厚生労働省の2023年の調査によると、虐待を受けた障がい者の被害は818件認められており、そのうち15名が性的虐待を受けていたことがわかった。さらに障害者の場合、自らが訴えを起こすのが困難かつ立件が難しい点が問題視されており、とりわけ子どもを狙う悪質な性暴力は深刻さを増している。朝日新聞取材班『ルポ子どもへの性暴力』（朝日新聞出版）より、障害を持った子どもの被害実態をお届けする（一部抜粋して再構成）