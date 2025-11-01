俳優・坂口健太郎のルックス激変にネットは驚きに包まれた。坂口は１０月３１日に都内で行われた主演映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人）の初日舞台あいさつに出席。額が見えるほどの短髪で、ヒゲも生やし、ワイルドな風ぼうに激変した姿で登場した。この姿を見たネットは「えっ！？坂口健太郎、髪切った。なんか雰囲気ガラっと変わってびっくりしたけど似合うから良い」「雰囲気変わりましたね」「短髪髭（ひげ）面が好み